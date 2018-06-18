Главу автоконцерна Audi задержали в Германии
В Германии был временно задержан глава правления Audi Руперт Штадлер. Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.
Как отмечается, его задержание связано с «дизельным скандалом». На прошлой неделе в его квартире прошли обыски. Кроме того, мюнхенская прокуратура возбудила против него дело в связи с подозрениями «в мошенничестве и опосредованном подлоге».
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По словам представителя Audi, задержание произошло утром 18 июня.
«В настоящее время продолжается проверка обоснованности ареста», — сказал источник.
Ранее прокурор Брауншвейга оштрафовал концерн Volkswagen на €1 млрд за несоблюдение правил проведения тестов автомобилей на дизельном топливе.