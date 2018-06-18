В Нидерландах водитель автобуса наехал на посетителей рок-концерта

В Нидерландах автобус въехал в пешеходов, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

По данным полиции, водитель автобуса совершил наезд на четырех пешеходов, один из них скончался, остальные пострадали. Инцидент произошел на рок-фестивале PinkPop, который проходит в провинции Лимбург на юге страны.

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По имеющимся данным, водитель автобуса скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивают.

Ранее в Москве таксист наехал на мексиканских болельщиков и попытался скрыться. 16 июня таксист наехал на группу пешеходов на улице Ильинка. В результате инцидента пострадали семь человек, а водитель попытался скрыться, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.