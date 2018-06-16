Появилось видео наезда «Яндекс.Такси» на толпу фанатов в центре Москвы во время ЧМ-2018

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Опубликовано видео наезда автомобиля такси на пешеходов в центре Москвы, в результате которого пострадали восемь человек.

На записи видно, что машина внезапно выезжает на пешеходную часть и сбивает толпу людей.

Водитель, одетый в черную одежду, пытается сбежать с места ДТП. За ним гонятся очевидцы.

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Также видно, что автомобиль относится к «Яндекс.Такси».

По данным ЦОДД Москвы, виновником аварии на Ильинке стал мужчина 1990 года рождения, гражданин Киргизии. В настоящее время водитель задержан и доставлен в полицию.

Сам водитель автомобиля такси, совершивший наезд на пешеходов на улице Ильинка в центре Москвы, заявил, что ДТП произошло непреднамеренно.