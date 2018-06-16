Появилось видео наезда «Яндекс.Такси» на толпу фанатов в центре Москвы во время ЧМ-2018
Опубликовано видео наезда автомобиля такси на пешеходов в центре Москвы, в результате которого пострадали восемь человек.
На записи видно, что машина внезапно выезжает на пешеходную часть и сбивает толпу людей.
Водитель, одетый в черную одежду, пытается сбежать с места ДТП. За ним гонятся очевидцы.
Реклама
Также видно, что автомобиль относится к «Яндекс.Такси».
По данным ЦОДД Москвы, виновником аварии на Ильинке стал мужчина 1990 года рождения, гражданин Киргизии. В настоящее время водитель задержан и доставлен в полицию.
Сам водитель автомобиля такси, совершивший наезд на пешеходов на улице Ильинка в центре Москвы, заявил, что ДТП произошло непреднамеренно.