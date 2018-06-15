Под Саратовом в ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем пострадали девять человек

В результате аварии в Саратовской области девять человек получили ранения, двое из них находятся в состоянии средней тяжести, передает РИА «Новости» заявление главы Советского района Сергея Пименова.

«По предварительной информации, восемь пострадавших, среди них один ребенок. Одну женщину, возможно, будут отправлять на скорой помощи в Саратов», — сказал Пименов.

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Позже Пименов уточнил, что пострадали девять человек. Он отметил, что семь человек находятся на амбулаторном лечении, еще двоих госпитализировали.

Сообщается, что авария произошла примерно в 800 м от села Золотая Степь Советского района. В инциденте участвовал микроавтобус компании «Властелин» и легковой автомобиль.

Ранее сообщалось, что в аварии под Саратовом погибли четыре человека.