Владелец расплавленного на парковке ТЦ внедорожника Lexus требует возместить ущерб

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В Ростове-на-Дону владелец элитного внедорожника Lexus RX юрист Тимур Кация чуть не лишился автомобиля после того, как оставил его на парковке нового торгового центра «Горизонт».

Из-за особенности конструкции здания, которое было открыто лишь недавно, получилось так, что стекла на нем в определенный период в солнечную погоду создают концентрированной пучок света. Опасный «солнечный зайчик» образуется как раз на стоянке у здания – там-то автомобилист и припарковал свой новый Lexus RX 26 мая, после чего ушел с женой в магазин.

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Как рассказал «Газете.Ru» сам Кация, очень скоро он услышал, как через громкоговорители его приглашают срочно пройти к своему автомобилю. На парковке водителю открылась следующая картина: его Lexus находился в дыму, а вокруг бегал сотрудник ТЦ с огнетушителем в руках, который пытался потушить автомобиль. Когда возгорание было ликвидировано, все стали искать его причину – сначала охранники выдвинули версию о поджоге машины. Но посмотрев видеозапись с камеры наблюдения пришли к неожиданному выводу. Оказалось, что за все время к машине никто не подходил, а дымиться она начала сама по себе после того, как на крыше и лобовом стекле сформировался казавшийся сначала безобидным «солнечный зайчик», который на деле оказался концентрированным пучком света.

«Внутри машины не было огня, но шел дым от плавления, в итоге машина расплавилась как внутри, так и снаружи, рассказал Кация. — В тот же день этот факт зафиксировали в полиции. Автомобиль я отвез в дилерский центр для проведения экспертизы. Там выяснилось, что расплавился не только пластик. Согласно заключению эксперта, у автомобиля треснуло лобовое стекло и корпуса боковых зеркал, оказались повреждены накладки и молдинги, расплавилась хромированная внешняя отделка, испортились обшивка передней левой двери, накладка рамы задней двери, верхний динамик, рулевое колесо, переключатель стеклоочистителя и многое-многое другое. Всего независимая экспертиза насчитала ущерб в районе 1,4 млн руб. И это без скрытых дефектов, на наличие которых машину пока не проверяли».

Юрист попытался договориться с ТЦ полюбовно – предоставил выводы независимой экспертизы и предложил в досудебном порядке разобраться с ситуацией. Однако получил отказ – в руководстве торгового центра ему ответили, что не могут принимать решение о выплате компенсации без судебного решения.