Источник: под Самарой при столкновении семи машин погибли два человека

В Самарской области в результате столкновения семи автомобилей погибли два человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, в ДТП с семью машинами погибли двое, информация уточняется», — сказал источник.

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В пресс-службе Росавтодора добавили, что авария произошла вечером в воскресенье, 10 июня, на 894-м километре трассы М-5 под Сызранью в Самарской области. Из-за столкновения семи автомобилей движение в сторону Москвы перекрыто. По направлению к Самаре организован объезд через Сызрань.

Ранее источник сообщал, что при столкновении двух автомобилей на Кубани погибли пять человек. Отмечалось, что инцидент произошел в станице Фастовецкая Тихорецкого района.