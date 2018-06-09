В Грузии автобус со школьниками упал в овраг

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В Грузии микроавтобус, который вез из Тбилиси школьников и их родителей на экскурсию, упал в овраг на Гомборском перевале в регионе Кахети, передает РИА «Новости».

В результате инцидента погибли четыре человека, еще не менее 20 были госпитализированы.

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Сотрудники полиции задержали водителя.

«Водитель обвиняется в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, что повлекло причинение смерти двух или более человек. Ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы», — говорится в заявлении.

По данным МВД, водитель не справился с управлением и упал со склона.

Также сообщается, что министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария прибыл в город Телави, чтобы ознакомиться с состоянием людей, пострадавших в ДТП. В телавский реферальный госпиталь также направился министр здравоохранения Давид Сергеенко.