Несколько десятков автомобилей застряли на трассе М-11 без бензина

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Более 30 автомобилей застряли на трассе М-11 на 480-м километре от Москвы в районе Великого Новгорода – водители не смогли заправиться из-за неработающих заправочных станций. Как сообщили «Газете.Ru» автомобилисты, некоторые из которых ехали из Москвы в Санкт-Петербург, после того, как они отстояли около часа в очереди на одной из автоматизированных заправок «Лукойла», там закончился бензин. Тогда они приняли решение проехать несколько километров вперед, где также была еще одна аналогичная станция заправки. Однако там они встретили еще около 30 водителей, которые уже несколько часов ждали помощи – эта заправка также не работала.

«Люди звонили в полицию, аварийным комиссарам, в «Лукойл», но помощи не было. Связи тут нет, пришлось залезать на сами заправки, чтобы сделать звонок. В итоге к нам приехала машина с аварийными комиссарами. Привезли всего лишь шесть неполных канистр. Хватило только на семь машин из более чем 30. Нам залили по семь литров и обещали встретить после съезда с платного отрезка, но пока мы никого не видим. Бензин опять кончается, нам ехать еще 13 км до ближайшей заправки. Мы уже видели несколько автомобилей, которые люди просто толкали, чтобы добраться до заправки, на которую мы едем», — рассказал «Газете.Ru» один из автомобилистов.

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В ГК «Автодор» «Газете.Ru» сообщили, что в настоящее время на заправках ведется техническая настройка, и уточнили, что она будет закончена в течение дня. Кроме того там рассказали, что на всех автоматизированных заправках в праздничные дни будут дежурить операторы для ускорения процесса заправки.

На фотографиях очевидцев, которые они направили в «Газету.Ru», видно, что без топлива стоят не только легковые автомобили, но и фуры.