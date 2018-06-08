Автомобилист сбил инвалида в коляске на Ленинском проспекте в Москве

Источник в правоохранительных органах Москвы рассказал о том, что водитель легкового автомобиля сбил человека в инвалидной коляске на пересечении Ленинского проспекта и улицы Удальцова, передает агенство городских новостей «Москва».

«На пересечении Ленинского проспекта с ул. Удальцова водитель автомобиля совершил наезд на инвалида в коляске. В настоящее время по данному факту ведется проверка», — сказал источник.

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Он также сообщил, что полиция направила к месту своих сотрудников и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что столичном районе Кузьминки иномарка совершила наезд на пожилую женщину и скрылась с места происшествия.