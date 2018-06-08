Автомобиль столкнулся с микроавтобусом в Приморье

В Приморье один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с легковым автомобилем и микроавтобусом, сообщили в краевом МВД, передает РИА «Новости».

«21-летний житель города Фокино — водитель автомобиля Honda Fit, двигаясь со стороны города Артема в направлении Находки, не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом Toyota Noah под управлением 36-летней женщины», — рассказали в ведомстве.

В результате столкновения погиб пассажир Honda Fit, водитель, имеющий стаж вождения с осени 2017 года, и второй пассажир получили травмы также, как и еще пять человек в том числе — дети в возрасте 5 и 11 лет. По факту аварии организована проверка, ожидается, что по ее итогам будет принято процессуальное решение.