Медики рассказали о состоянии преемника «Моторолы» после ДТП
В больнице Донецка рассказали о состоянии попавшего в ДТП командир батальона «Спарта» самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Жога, который стал преемником убитого неизвестными в октябре 2016 года Арсения Павлова («Моторола»). Об этом сообщается на официальном сайте ДНР.
«Больной был переведен в отделение реанимации, где он сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии», — заявил врач Дмитрий Степанюк.
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По его словам, Жога получает все необходимое лечение в полном объеме.
Ранее сообщалось, что в Донецке произошло смертельное ДТП с участием Владимира Жоги.
Как отмечалось, в результате аварии сам Жога получил тяжелые травмы, сидевшая сзади женщина погибла.