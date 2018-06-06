Медики рассказали о состоянии преемника «Моторолы» после ДТП

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В больнице Донецка рассказали о состоянии попавшего в ДТП командир батальона «Спарта» самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Жога, который стал преемником убитого неизвестными в октябре 2016 года Арсения Павлова («Моторола»). Об этом сообщается на официальном сайте ДНР.

«Больной был переведен в отделение реанимации, где он сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии», — заявил врач Дмитрий Степанюк.

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По его словам, Жога получает все необходимое лечение в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Донецке произошло смертельное ДТП с участием Владимира Жоги.

Как отмечалось, в результате аварии сам Жога получил тяжелые травмы, сидевшая сзади женщина погибла.