Россия увеличила доход от экспорта бензина более чем на 30%

Россия в период с января по апрель текущего года экспортировала бензина на $1 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Уточняется, что данный показатель на 33,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Доходы России от экспорта дизельного топлива выросли на 29,7% и составили $10,7 млрд.

Как стало известно, экспорт бензина из России в апреле упал на 34,5%.

Ранее сообщалось, что Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос для выяснения отношения жителей России к увеличению цен на бензин.

Отмечается, что увеличение цен на топливо заметили 84% опрошенных. При этом доля автовладельцев, которые обратили внимание на серьезный рост цен, составляет 79%.