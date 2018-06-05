Росстат: бензин на АЗС подорожал на 5,6%

Розничные цены на бензин в России в мае текущего года выросли на 5,6%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Как стало известно, в период с января по май текущего года рост цен составил 7,2%.

«В мае среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров заметнее всего выросли цены на топливо моторное. Так, газовое моторное топливо стало дороже на 7,7%, бензин автомобильный различных марок — на 4-6%, дизельное топливо — на 5,2%», — заявили в Росстате.

Ранее председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин сообщил, что закрепление цен на топливо на уровне 30 мая является «грабежом».