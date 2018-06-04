На уничтоживший биотуалет и 150 «Газелей» мост в Петербурге повесили цепи

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На подъезде к прозванному в народе «мосту глупости» в Санкт-Петербурге в понедельник, 4 июня, установили специальные цепи. Они будут задевать о кузов автомобилей, если те не смогут пройти под мостом по высоте, — сообщает «Водитель Петербурга». Предполагается, что звон цепей предупредит водителей фургонов о том, что автомобиль не проедет под мостом на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги.

СПб ГБУ «Мостотрест» еще 1 июня начал наносить двухцветную светоотражающую разметку на всю ширину проезда с обеих сторон моста. Однако уже в субботу, 2 июня, под мостом застрял очередной автомобиль, перевозивший биотуалет.

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«У нас целый комплекс мер, в том числе звуковых, призванных обратить внимание водителей на ограничение высоты», – сообщил специалист дирекции Дмитрий Попов. Так, на подъезде к мосту смонтировали еще и «лежачих полицейских».

Тем временем «мост глупости» успел не только стать новой достопримечательностью, но и получить мировую известность – на минувшей неделе о нем написал испанский Top Gear.

Ранее сообщалось, что вице-губернатор Петербурга Игорь Албин поручил проработать вопрос об углублении «фарватера» под мостом.

Также сообщалось, что под мостом с надписью «Газель» не проедет» в Петербурге застряла 150-я «Газель».