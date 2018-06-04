Банк России обеспокоен ростом цен на бензин

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен на бензин вызывает беспокойство у регулятора. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Хотя инфляция как общий уровень цен остается на низком уровне — 2,4% сейчас, но в структуре инфляции проявились факторы, которые вызывают особое беспокойство. Я имею в виду прежде всего цены на бензин», — сказала Набиуллина.

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Она также отметила, что рост цен на бензин может повысить общий уровень инфляции на 0,2%-0,4%.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что кабмин должен подготовить дополнительные меры для стабилизации цен на бензин в России.

Он также подчеркнул, что властям необходимо не ослаблять контроль за этой ситуацией.