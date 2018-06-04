В Императорском доме Романовых ответили на критику Поклонской

Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов ответил депутату Госдумы Наталье Поклонской, которая назвала княгиню Марию Владимировну Романову и ее сына князя Георгия Михайловича «гостями из Испании». Об этом сообщает RT.

По словам Закатова, Поклонская делает клеветнические заявления, называя представителей Дома Романовых иностранцами. Он подчеркнул, что их российское гражданство было восстановлено в 1992 году.

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«Остается только сожалеть о духовном состоянии госпожи Поклонской... Очень странно, что проявление любви и патриотизма со стороны Императорского дома у нее вызывает злобу», — заявил Закатов.

Ранее Поклонская заявила, что очень хорошо, когда иностранные граждане в попытке прорекламировать себя рекламируют и достижения российской строительной и автомобильной отраслей.