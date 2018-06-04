В ГИБДД утвердили новый способ борьбы с выездом на встречную полосу

Совершенно новую конструкцию для предотвращения выезда на встречку презентовали в ГИБДД России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru, побывавший на презентации новинки в Ижевске.

Речь идет о специальных пластиковых столбиках, которые устанавливаются между встречными рядами движения. По сравнению с их временными аналогами эти столбики, как утверждают их создатели, более долговечны, а специальное светоотражающее покрытие на них не будет стираться, как это происходит с теми аналогами, которые можно встретить на дорогах, к примеру, во время ремонта.

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Так, по данным ведомства, каждая десятая автоавария в России происходит именно на встречной полосе и в 50% случаев заканчивается смертельным исходом: при помощи инновации в ГИБДД надеются снизить такой показатель на проблемных отрезках примерно в два раза. Устанавливать столбики нового образца предлагается главным образом не на федеральных трассах, а на однополосных дорогах, а также в опасных для обгона местах, где водители не всегда замечают запрещающие маневр знаки. Также столбики можно использовать как ограждение для движения пешеходов.

Установку такого рода ограждений владельцы автодорог должны будут согласовывать с ГИБДД.

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».