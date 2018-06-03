Поклонская возмутилась поездкой княгини Романовой по Крымскому мосту

Депутат Госдумы Наталья Поклонская возмутилась поездкой княгини Марии Владимировны Романовой и ее сына князя Георгия Михайловича по Крымскому мосту, назвав их «гостями из Испании». Об этом она написала в фейсбуке.

По словам Поклонской, очень хорошо, когда иностранные граждане в попытке прорекламировать себя рекламируют и достижения российской строительной и автомобильной отраслей.

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«Но прежде чем восхищаться подобными вояжами самопровозглашенных «государынь» и «цесаревичей», неплохо было бы поглубже заглянуть в историю и понять, кого мы пытаемся восхвалять и почитать», — указала депутат.

Поклонская отметила, что пока император Николай ll находился под арестом, его двоюродный брат Кирилл Владимирович присягал революции.

«В связи с этим вместо верноподданических чувств возникают другие. До каких пор будем выставлять себя на всеобщее посмешище? Сколько можно дурить людей различного рода «монархами»?» — задалась вопросами Поклонская.

Накануне глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и ее сын князь Георгий Михайлович проехали по Крымскому мосту и поделились впечатлениями.