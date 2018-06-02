Княгиня Романова с сыном проехали по Крымскому мосту

Глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и ее сын князь Георгий Михайлович проехали по Крымскому мосту, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич.

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«У них остались невероятные ощущения, так как Крымский мост — это жемчужина и достояние многонационального народа России. Это невероятная стройка века. Крымский мост соединил историческую Россию навсегда», — рассказал он.

Пилькевич добавил, что было принято принципиальное решение ехать только на отечественном автомобиле. Князь сел за руль автомобиля LADA Largus и провез великую княгиню Марию Владимировну по Крымскому мосту.

Княгиня находится в Крыму с официальным визитом до 3 июня, ее сопровождает цесаревич Георгий Михайлович Романов.