Кабмин договорился о фиксации цен на бензин

Стоимость бензина и дизельного топлива будет зафиксирована на уровне конца мая, так как правительству удалось достичь соглашения с руководством нефтяных компаний, заявил вице-премьер Дмитрий Козак, передает «Россия-1».

«Договорились в правительстве. Мы встретились с крупнейшими нефтяными компаниями — тринадцать компаний. Они тоже граждане нашей страны, национальные компании. И они понимают, что сегодня в летний период это не только нагрузка на автолюбителей, простых граждан», — сказал Козак.

Он также отметил, что это является существенной нагрузкой в первую очередь для сельскохозяйственного сектора и отметил, что нефтегазовая отрасль с пониманием относится к тому, что России приходится балансировать как «нефтегазовой державе». Козак подчеркнул, что правительство снизит акцизы не с 1 июля, а на месяц раньше.