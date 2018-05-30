Саратовский министр уволился после скандала с пьяной ездой местной чиновницы

Министр финансов Саратовской области Александр Выскребенцев уволился после скандала. Его отставку принял губернатор Валерий Радаев, передает РИА «Новости».

Несколько дней назад в СМИ попала видеозапись, на которой запечатлена пьяная девушка за рулем автомобиля саратовского министра. При этом на заднем сидении авто спал мужчина, очень похожий на Выскребенцева.

Реклама

После этого губернатор поручил провести проверку по данному инциденту.

«Постановлением губернатора области с 31 мая министр финансов Александр Выскребенцев освобожден от должности по собственному желанию. Исполнение обязанностей руководителя ведомства возложено на первого заместителя министра Веронику Гаврилову», — сообщила агентству начальник пресс-службы главы региона Нина Попова.

Подробнее о скандале с саратовским министром — в материале «Газеты.Ru».