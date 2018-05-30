Совфед обратится в кабмин в связи с резким ростом цен на бензин
Совфед планирует направить официальные письма в Минсельхоз и Минэнерго в связи с резким ростом цен на бензин в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».
Данную тему поднял глава аграрного комитета Совета Федерации Михаил Щетинин.
В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала его предложение.
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«В Забайкальском крае рост цен на бензин за год составил 128%, в среднем по стране — 122,5%», — отметила Матвиенко.
Ранее сообщалось, что цены производителей на автомобильный бензин в апреле текущего года выросли на 13%.
По сравнению с прошлым годом темп роста цен увеличился в три раза.
Подорожание бензина было зафиксировано в 15 субъектах России — от 3,1% до 18,3%.