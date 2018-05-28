СМИ: бывший возлюбленный Пугачевой в очередной раз попался на езде в пьяном виде

Известного певца Сергея Челобанова заподозрили в пьяной езде в городе Балаково в Саратовской области. Об этом сообщает ИА «Регион 64» .

Как рассказали агентству в отделе пропаганды местного ОГИБДД, 27 мая в 19:10 у дома № 31 по улице Свердлова сотрудники ДПС остановили автомобиль Cadillac под управлением мужчины 1961 г.р.

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«В отношении водителя был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения прав на срок до 2 лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, установлено, что в 2013 году в отношении данного гражданина также в г. Балаково уже составлялся административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения)», - пояснили в полиции.

Агентство напомнило, что ранее очевидцы сообщили, что иномаркой управлял Сергей Челобанов больше известный широкой публике не своими музыкальными достижениями, а ярким романом с певицей Аллой Пугачевой. Якобы при задержании, он заявил инспекторам, что сел за руль пьяным, так как «спешил к маме».