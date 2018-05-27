Под мостом с надписью «Газель» не проедет» в Петербурге застряла 150-я «Газель»

Под мостом на Софийской улице в Санкт-Петербурге, на котором вывешен плакат с надписью «Газель» не проедет» застряла 150-я по счету «Газель», сообщает «Мегаполис».

Несмотря на предупреждающую надпись «Газель не проедет» под данным мостом регулярно происходят ДТП из-за слишком высоких автомобилей, которые не могут проехать под мостом.

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Отмечается, что 150-й автомобиль, который застрял под этим мостом, попытался проехать под ним 27 мая в 13.50.

Ранее сообщалось о 148-м автомобиле, который не обратил внимания на надпись и попал в аварию под мостом.

Отметка об ограничении высоты при прохождении путепровода также появилась в сервисе «Яндекс.Карты», однако некоторые водители по прежнему продолжают ее игнорировать.