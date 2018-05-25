В Москве создадут базу для вычисления водителей без ОСАГО

В столице будет запущен пилотный проект, который поможет выявить водителей с просроченным ОСАГО. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаила Черникова.

Отмечается, что проект будет запущен после того, как базы ГИБДД и Российского союза автостраховщиков будут объединены. По словам Черникова, разработка системы завершается и она будет запущена в текстовом режиме в ближайшее время.

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«Планируется провести тестовый запуск без привлечения к административной ответственности водителей. То есть человеку, у которого просрочен полис ОСАГО, будет высылаться уведомление, что полис закончился и его необходимо продлить», — сказал Черников.

Ранее сообщалось, что в Центробанке подготовили проект, согласно которому будут изменены базовые тарифы ОСАГО и их коэффициенты.