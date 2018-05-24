В Кировской области загорелся автобус с пассажирами

В Кировской области автобус, в котором находились пассажиры, загорелся во время движения по трассе. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

По данным РИА «Новости», инцидент произошел 23 мая в 20.29 на 19 км автодороги Киров — Слободской.

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«Во время движения загорелся автобус с пассажирами… Ни пострадавших, ни погибших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, произошедшее в моторном отсеке. Водитель смог выпустить из автобуса пассажиров до того, как огонь распространился по салону.

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