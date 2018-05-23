В ФАС объяснили рост цен на топливо

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин объяснил рост цен на топливо в 2018 году. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам Голомолзина, ФАС наблюдает за ситуацией на рынке нефтепродуктов. При этом рост цен в сегменте рынка в течение последних трех лет был близок к уровню инфляции, но ситуация 2018 года сложнее, так как цены на нефтепродукты опережают нормы инфляции.

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«Основными причинами роста цен являются рост налогов, рост мировых цен, проведение нефтяными компаниями внеплановых ремонтов НПЗ, недостаточность предложения нефтяными компаниями моторных топлив на биржевых торгах», — заявил Голомолзин.

Он добавил, что для того, чтобы ситуация на рынке не развивалась в негативно, ФАС прибегает к мерам антимонопольного воздействия, а также вносит предложения по нормативному правовому регулированию. Речь идет в том числе о предложениях по снижению акцизов на бензин и дизельное топливо и о введении гибкой шкалы акциза.

Ранее ФАС предложила Минфину ввести гибкую шкалу акцизов на бензин.