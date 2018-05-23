Депутат Рады назвал Крымский мост «украинским»

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что Крымский мост через Керченский пролив «принадлежит» Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если Крым наш, то и Керченский мост (Крымский мост). И слава богу, что он есть», — сказал Шуфрич.

Он также отметил, что мост не мешает судам заходить в порты в Азовском море.

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Ранее сообщалось, что на Украине высказались за уничтожение Крымского моста.

В свою очередь в Крыму ответили на слова депутата Рады о необходимости уничтожить Крымский мост.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.