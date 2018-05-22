В депздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте

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В департаменте здравоохранения Москвы заявили, что состояние четырех человек, пострадавших в крупном ДТП на Кутузовском проспекте, остается тяжелым, передает РИА «Новости».

«В результате ДТП с санитарным автомобилем, принадлежащим Территориальному центру медицины катастроф Московской области, пострадало пять человек», — сказали в депздраве.

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Отмечается, что пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии, трое взрослых в тяжелом состоянии ближе к средней степени тяжести, еще один взрослый — в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись шесть автомобилей и машина скорой помощи, пострадали шесть человек.