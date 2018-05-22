В правительстве заявили о готовности снизить акцизы на бензин

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Сергей Есяков заявил, что правительство готово снизить акцизы на бензин и дизельное топливо, передает РИА «Новости».

Есяков отметил, что акцизы на бензин будут снижены на три тысячи руб. за тонну, а акцизы на дизель — на две тысячи руб. По его словам, всю неделю кабмин занимался проблемой роста цен на топливо в текущем году, 21 мая вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание.

Реклама

Также депутат рассказал, что с начала года цены на бензин выросли на 4,7%, на дизельное топливо — на 9%. По словам Есякова, это связано с повышением акцизов, ростом цен на нефть и укреплением рубля.

Ранее сообщалось, что Госдума выяснит у правительства причины роста цен на топливо.