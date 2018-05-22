Митрополит Платон освятил Крымский мост

Митрополит Феодосийский и Керченский Платон освятил Крымский мост, передает РИА «Новости» со ссылкой на директора научно-образовательного центра «Центр морских исследований и технологий» Дмитрия Татаркова.

По его словам, чин освящения был совершен во время морского перехода через Крымский мост на Аршинцевскую косу, который проводился в рамках старта научно-образовательной экспедиции «Крымская кругосветка».

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«Маршрут экспедиции прошел под арками Крымского моста. Мы приурочили старт морской составляющей нашей экспедиции к его открытию. Митрополит Платон был на борту яхты, освятил мост, побеседовал с ребятами нашего отряда и благословил экспедицию. Это очень интересное событие, подчеркивающие духовно-просветительскую суть и воспитательную составляющую экспедиции», — сказал Татарков.

Ранее иностранные СМИ обратили внимание, что первым Крымский мост пересек не президент России, а кот Мостик.