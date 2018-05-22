Евгений Осин разбился на мотоцикле

Певец Евгений Осин попал в ДТП на новом мотоцикле, сообщает mk.ru.

Инцидент произошел рядом с домом артиста на улице Демьяна Бедного.

Осин попал в аварию на новом мотоцикле, когда ехал в ГИБДД для того, чтобы поставить его на учет.

«Врачи настаивали на госпитализации, но звезда 90-х категорически отказался, так как опаздывал к гаишникам, хотя и сломал палец на ноге», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Осин заранее записался на прием в ГИБДД и не хотел переносить дату, так как, по его словам, ближайшая запись была бы через неделю.

В августе 2017 года сообщалось, что Евгений Осин пропал.