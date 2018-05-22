В Подмосковье задержали серийного похитителя автомобилей

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов смогли задержать жителя Твери, которого подозревают в кражах автомобилей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на начальника пресс-службы управления МВД по региону Татьяну Петрову.

Как отмечается, 40-летний мужчина использовал специальное оборудование для совершения в Химках кражи автомобиля, стоимость которого превышает 1,5 млн руб. Полицейские в ходе плана «Перехват» обнаружили украденную машину на ул. Молодежная.

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«Водитель, не выполнив законное требование сотрудников полиции об остановке транспортного средства, выпрыгнул из движущейся машины и попытался скрыться, но в результате преследования был задержан полицейскими», — рассказала Петрова.

Кроме того, при обыске автомобиля было изъято специальное оборудование. Мужчина рассказал, что собирался продать похищенный автомобиль по частям. В МВД сообщили, что задержанный причастен еще к двум аналогичным кражам.

Ранее автомобилисты сообщили о появлении мошенниц на дорогах Москвы.