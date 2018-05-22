«АвтоВАЗ» снимет с производства Lada Priora и Kalina
Руководство компании «АвтоВАЗ» сообщило о планах снять с производства автомобили Lada Priora и Kalina. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо, которое компания распространила среди своих продавцов.
Сообщается, что автомобили этих марок планируется снять с производства в июле. Этим, в частности, объясняется отсутствие Lada Priora в производственном плане на июль.
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Также в производственном плане на июль нет моделей соплатформенников Granta и Kalina. Отмечается, что руководство компании останавливает производство дорестайлинговых моделей и готовится к их производству в X-стиле.
Производство Lada Priora началось в 2007 году, какое-то время она занимала первые строчки в рейтингах продаж автомобилей модели Lada.