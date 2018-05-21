В ЦБ рассказали о росте цен на бензин в России
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева прокомментировала повышение цен на бензин. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Выросли международные цены, выросли акцизы — это два фактора, которые внесли вклад (в рост цен)», — сказала Юдаева.
По ее словам, при падении цен на нефть, стоимость бензина выросла незначительно. А вклад цены бензина в инфляцию был меньше, чем у других цен.
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Однако, она также добавила, что в настоящее время рост цен на бензин «не оказывает влияния на инфляцию».
Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что рост цен на бензин в России обусловлен повышением цен на мировых рынках нефти.
По его словам, при этом цена на бензин на внутреннем рынке примерно на 16-17% ниже, чем экспортный паритет.