Погибший в ДТП в Челябинске мужчина оказался инвалидом по слуху, как и вся его семья

Погибший в громком ДТП в Челябинске 36-летний водитель на Lada Vesta оказался инвалидом по слуху, как и вся его семья – жена и двое детей. Об этом рассказал «Газете.Ru» близкий друг погибшего Фарид Мустафин.

«Его жена, 14-летний сын и трехлетняя дочь — все слабослышащие. 17 лет он работал токарем на заводе, очень добрым был человеком», — сказал Мустафин.

Реклама

Автомобильная авария произошла в воскресенье, 20 мая, около 9.30: 23-летний спортсмен Никита Никитин за рулем элитного внедорожника BMW X6 на огромной скорости на красный сигнал светофора по встречной полосе выехал на перекресток улиц Комарова и Салютная. Там он протаранил три автомобиля: Skoda Octavia, Lada Vesta и ГАЗ-31029.

Медосидетельствование показало наличие у Никитина алкоголя в крови. В настоящее время молодой человек находится в СИЗО – ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 июля. Согласно сообщению пресс-службы МВД по Челябинской области, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.4. ст. 264 Уголовного кодекса (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения), максимальное наказание по которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».