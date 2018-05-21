Аксенов рассказал о борьбе с пробками на Крымском мосту

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на дороге от Крымского моста в Керчи к Симферополю будет организовано ручное регулирование движения транспорта. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Будет режим ручного регулирования. Как только сформируется пробка – будет режим ручного регулирования», — сказал Аксенов.

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По его словам, в настоящее время есть проблемы на дороге рядом с Феодосией, где отдыхающие переходят трассу по направлению к морю, а также на нескольких участках региональных трасс.

Ранее Аксенов заявил, что мост через Керченский пролив уже стал туристической достопримечательностью.

Он также добавил, что многие его знакомые проехали по мосту, «чтобы просто посмотреть и прикоснуться к чему-то хорошему».