Видео смертельного ДТП в Челябинске появилось в сети

Момент резонансной смертельной автомобильной аварии с протаранившим три автомобиля внедорожника BMW X6 в Челябинске попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как черная иномарка на высокой скорости несется по проезжей части в сторону перекрестка. Для потока, в котором следует BMW, загорается красный сигнал светофора и автомобили останавливаются, пропуская пешеходов.

Однако водитель BMW X6 даже не сбавляя скорость перестраивается на встречную полосу и продолжает движение. Лишь по счастливой случайности часть пешеходов уже пересекла переход, а еще один человек не успел сделать пары лишних шагов – иномарка пролетела мимо.

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Но на перекрестке все-таки оказались автомобили: сначала тяжелый внедорожник по касательной с пассажирской стороны задел Skoda Octavia, а основной удар пришелся в отечественную Lada Vesta. Машина как раз следовала с другой стороны перекрестка, поэтому автомобиль BMW на огромной скорости врезался прямо в водительскую сторону. Все машины от удара закрутило, а отечественную Vesta еще и отбросило в столб. То, как автомобиль BMW остановился, прилетев в машину марки ГАЗ, уже не попало в кадр.

В результате ДТП погиб 36-летний водитель отечественной Lada Vesta. Очевидцы сообщили, что находившийся за рулем BMW 23-летний водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка.

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