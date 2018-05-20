СМИ рассказали об обогнавшем Путина на Крымском мосту коте

Иностранные СМИ обратили внимание, что первым Крымский мост пересек не президент России, а кот Мостик. Об этом сообщает Independent и ряд других изданий.

«Строительство моста началось в 2015 году, и Владимир Путин надеялся стать первым, кто его пересечет, но его «обошел» местный кот, сумевший пройти по мосту за день до президента России», — говорится в заметке.

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Издание отмечает, что кот Мостик стал чем-то вроде интернет-знаменитости в России. У кота есть своя страница в инстаграме, на которую подписаны более 40 тысяч человек.

Накануне открытия моста в инстаграме Мостика появился снимок с подписью, что он первым пробежал по мосту.