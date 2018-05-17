Депутат Рады заявил, что Крымский мост станет украинским

Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что Крымский мост достанется Украине. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Геращенко отметил, что возводимые Россией на полуострове инфраструктурные сооружения полезны, потому что Крым якобы присоединится к Украине.

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«То, что русские построили Керченский мост (Крымский мост. — «Газета.Ru»), — он достанется Украине после того, как Крым будет возвращен нашей стране», — заявил он.

Украинский парламентарий также привел «исторический пример».

«В 1871 году немцы забрали у Франции Эльзас и Лотарингию. Они много построили там мостов и дорог. Но после Первой мировой войны им пришлось вернуть Эльзас и Лотарингию, и все, что построили немцы, осталось французам. Здесь будет то же самое», — добавил Геращенко.

Однако, по его словам, «на это могут уйти десятилетия».

Ранее глава украинского МИДа Павел Климкин назвал Крымский мост «дорогой в никуда».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.