Канада осудила запуск автомобильной части Крымского моста

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд осудила строительство Крымского моста, а также запуск обильного движения через Керченский пролив. Заявление главы канадского МИДа опубликовано на сайте.

«Мост, который связывает Россию с незаконно аннексированным Крымом, представляет собой еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Российской Федерации», — говорится в заявлении Фриланд.

Реклама

Она отметила, что открытие моста будет способствовать «упрочению» присутствия России в Крыму. Также в канадском МИДе выразили приверженность территориальной целостности Украины.

«Мы призываем Российскую Федерацию прекратить нарушения основополагающего принципа [о территориальной целостности государств], который закреплен в нормах международного права», — заключила Фриланд.

Ранее сообщалось, что Британия осудила открытие Крымского моста.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.