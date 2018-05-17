Россия предложила Британии помощь со строительством моста через Ла-Манш

Россия готова поделиться опытом строительства автомобильного моста через пролив Ла-Манш между Великобританией и Францией, если британская сторона захочет его построить. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря посольства России в Британии и Северной Ирландии.

«Готовы поделиться опытом строительства таких сложных объектов с Лондоном, например, через Ла-Манш, если будет проявлен интерес», — говорится в заявлении.

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Сообщение на сайте посольства опубликовано в качестве ответа на негативный комментарий британского МИДа на открытие Крымского Моста, которое состоялось 15 мая.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.