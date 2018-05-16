В Крыму сообщили, что передали данные о нарушениях ПДД группой мотоциклистов в ГИБДД

Информацию об остановке на арке Крымского моста на полосе движения в сторону Керчи группы мотоциклистов «Газете.Ru» подтвердили в пресс-службе ФКУ Упрдор «ТАМАНЬ» (входит в Росавтодор).

«Данные о нарушении были незамедлительно переданы службой эксплуатации на пост ДПС на керченском берегу для принятия дальнейших действий в отношении нарушителей ПДД», — сказали в ведомстве, уточнив, что движение по трассе по Крымскому мосту контролируется с помощью автоматизированной системы управления дорожным движением – АСУДД.

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Ранее СМИ сообщили о том, что десятки байкеров стали первыми нарушителями ПДД на Крымском мосту. Однако лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов в комментарии Федеральному агентству новостей обвинения в адрес байкеров опроверг и призвал не поддаваться на провокации тех, кто «вешают фуфло на уши, чтобы отвлечь от события века».

Ранее сообщалось, что в ФСО объяснили, почему Путин не пристегнулся в «КамАЗе».