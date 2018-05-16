В ФСО объяснили, почему Путин не пристегнулся в «КамАЗе»

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В Федеральной службе охраны рассказали «Газете.Ru», по какой причине президент России Владимир Путин был не пристегнут ремнем безопасности в момент проезда на «КамАЗе» по Крымскому мосту 15 мая. В ведомстве уточнили, что на момент торжественной церемонии открытия мост еще не получил статуса дороги общественного пользования и, следовательно, на объект не распространялись требования ПДД.

«Официально движение по Крымскому мосту было открыто 16 мая в 5.30 утра. Президент Владимир Путин принял участие в культурно-массовом мероприятии – торжественном открытии Крымского моста 15 мая. На тот момент Крымский мост не являлся дорогой общего пользования, а фактически имел статус строительной площадки. Движение по которой не регулируется нормами ПДД. Неиспользование ремней безопасности не создало угрозы для безопасности президента России», — сказал «Газете.Ru» заместитель начальника центра по связям с прессой и общественностью службы Денис Симонов.

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В ведомстве не уточнили, была ли такая мера связана со внутренними требованиями по безопасности.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос о ремне безопасности Путина.

Также Песков рассказал о категории прав Путина.