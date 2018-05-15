Британия осудила открытие Крымского моста
Министр по делам Европы министерства иностранных дел Великобритании Алан Данкан осудил открытие Крымского моста, передает РИА «Новости».
«Министр по делам Европы сэр Алан Данкан осудил открытие моста из России в Крым и подчеркнул обеспокоенность Великобритании ситуацией с правами человека в Крыму», — говорится в тексте официального заявления.
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Данкан, в частности, подчеркнул, что открытие моста «представляет собой еще одно нарушение суверенитета Украины и еще один пример безрассудного поведения России» и заявил о продолжающейся глубокой обеспокоенности британского руководства ситуацией с правами человека в Крыму.
Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал незаконным открытие автодорожной части Крымского моста.