В МВД предложили отказаться от знака «Шипы» на машинах

В МВД предложили снимать с водителей обязанность устанавливать знак «Шипы» на автомобили с шипованной резиной. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных актов.

«Предлагается исключить обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины, которая закреплена в пункте 8 Основных положений», — уточняется в пояснительной записке.

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Авторы отмечают, что знак «потерял свою актуальность» в связи с тем, что динамические характеристики движения автомобиля определяются иными факторами.

Кроме того, авторы уверены, что знак «Шипы» не поможет другим водителям судить о том, как будет двигаться автомобиль, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимы.

В МВД полагают также, что зачастую знак может ограничивать обзор водителю.