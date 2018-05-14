СМИ сравнили лимузины Путина и Трампа

Журнал Newsweek провел сравнение между лимузином от фирмы Cadillac президента США Дональда Трампа и автомобилем проекта «Кортеж» российского лидера Владимира Путина.

По данным издания, любовь к высококлассным лимузинам «объединяет двух лидеров».

По мнению экспертов, российский «Кортеж» похож на британские лимузины Rolls Royce Phantom и Rolls Royce Ghost.

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Как отмечается, в отличии от автомобиля Трампа, в лимузине Путина установлен двигатель V12, гораздо более мощный, чем V8 американского Cadillac.

При этом лимузин Трампа также тяжелее российского «Кортежа» на полторы тонны.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о впечатлениях Путина от поездки на лимузине «Кортеж».