Неизвестный подстрелил водителя мусоровоза на мусорном полигоне Ядрово

Неизвестный открыл огонь по мусоровозу, проезжавшему по мусорному полигону Ядрово под Волоколамском, передает «РЕН-ТВ».

Сообщается, что в результате произошедшего водитель мусоровоза был ранен, одна из пуль попала ему в руку. Водителя обследовали медики, который установили, что полученное им огнестрельное ранение опасности собой не представляет.

Реклама

На фотографиях с места происшествия, которые были опубликованы в сети, видно, что в корпус автомобиля попали несколько раз.

В Главном управлении Министерства внутренних дел по Московской области заявили о проведении оперативно-розыскных мероприятий по факту случившегося. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.