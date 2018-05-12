Власти сообщили о готовности трассы «Таврида» на 30%

Председатель госкомитета дорожного хозяйства Крыма Сергей Карпов заявил, что федеральная трасса «Таврида», строящаяся на территории полуострова, готова на 30%, передает РИА «Новости».

«Ровно год назад, 12 мая 2017 года, был заложен памятный камень, символизирующий начало строительства главной дороги Крыма. Спустя год мы можем подвести первые итоги: трасса «Таврида» построена на 30% на всей своей протяженности, а это более 250 километров», — сказал Карпов.

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Отмечается, что первый этап строительства трассы — две полосы — планируется завершить к концу 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Крыму заключили контракт на 137 млрд на строительство одного из участков «Тавриды».