В Дагестане спешивший на поминки лихач на огромной скорости протаранил щит, трое погибли

В Дагестане три человека погибли в смертельной аварии после столкновения автомобиля «ВАЗ-2110» и придорожного рекламного щита. Об это сообщает «Молодежь Дагестана»

Авария произошла рано утром в пятницу в Карабудахентском районе республики. Водитель отечественной легковушки на большой скорости не справился с управлением и влетел в придорожный рекламный щит. От сильного удара находившиеся в машине водитель и два пассажира скончались на месте. Судя по видеозаписи ДТП, легковушку, пытавшуюся совершить обгон по правой обочине, подрезала другая «десятка», которая совершила неожиданный маневр вправо.

Погибшие, вместе с родственниками на двух других автомобилях направлялись в Махачкалу на так называемое соболезнование - традиционное дагестанское выражение сочувствия родственников ближайшим родным погибшего.